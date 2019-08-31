Hasanoba RES rüzgârdan elektrik üretimine başladı

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Çanakkaleve çevresini geliştiren köprü yatırımı ile enerji yatırımları da hız kazandı 2020 yılına kadar yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 1000 MW'lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmak için yatırımlarına ara vermeden devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'deki üçüncü rüzgâr santrali projesi Hasanoba RES'in 23,8 MW'lık ilk fazını devreye aldı. Hasanoba RES'in ilk fazının üretime başlamasıyla Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi en fazla olan bölgelerinden Çanakkale'de üç farklı projede işletmedeki rüzgâr enerjisi portföyü 167 MW güce ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kurulu gücü ise 504 MW'a çıktı. Türkiye'nin en büyük güneş ve rüzgâr enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 377 MW gücünde 13 yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'de rüzgâr potansiyelinin en yüksek olduğu Çanakkale bölgesinde Kocalar ve Üçpınar Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projelerinin ardından yapımına başladığı üçüncü projesi Hasanoba RES Projesi'nin 7 tribünden oluşan ilk fazında elektrik üretimi başladı.Yıllık 178,5 GWh elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek. Tamamı bittiğinde 75 milyon dolara mal olacak Hasanoba RES ile 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Projenin ikinci fazının da devreye alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale rüzgar portföyünde yer alan Kocalar, Üçpınar ve Hasanoba rüzgar santralleri ile 802 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını sadece rüzgârdan karşılamış olacak. Hasanoba RES yatırımı ile Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji platformu Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan işletmedeki kurulu gücü 503,7 MW'a ulaşırken, bunun 167 MW'lık önemli kısmını rüzgâr oluşturdu.Akfen Holding, temellerini 2007'de attığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan bir yenilenebilir enerji platformunu hayata geçirdi. Akfen, şirketin büyüme stratejisinin gerçekleşmesi amacıyla 2016 yılında EBRD ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile yüzde 16.67'şer oranında ortaklık sözleşmesi imzalaması sonucunda Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Platformu daha da büyüdü. Bugün Akfen Yenilenebilir Enerji'nin tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklara bağlı 503.7 MW gücünde hidro, rüzgâr ve güneş elektrik üretim portföyü bulunmaktadır. Bu da yıllık 1575 GWs'lik üretime denk gelmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin hâlihazırda HES portföyünün 229 MW'ı faaliyette, 7 MW'ının yapımına devam edilmektedir.