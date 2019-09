ABD ile hedef dengeli ticaret

BUGÜN NELER OLDU

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de yapacağı Türkiye ziyareti öncesi, Türk- Amerikan iş dünyası temsilcileri Washington'da bir araya geldi. Wilbur Ross'un daveti üzerine yapılan toplantıya Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Jones, ABD Ticaret Odası ve Boston Consulting Group (BCG) yetkilileri katıldı. İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin masaya yatırıldığı toplantıda, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi konusundaki kararlılığın altı çizildi. 50 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat olmak üzere dengeli bir ticaretin geliştirilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, ele alınan konular Ross tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a sunulucak.TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bu temasların ABD'nin Türkiye ile 100 milyar dolar ticaret hacmi projesine verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu ticaretin dengeli bir şekilde sağlanması için her iki tarafın beklentilerini masaya yatırdığını anlatan Yalçındağ, şöyle konuştu: "Ross'a göre her iki ülkenin iş dünyası ve devlet yetkilileri, kısa vadede çözülebilecek ve hızla hayata geçirilebilecek sektörleri önceliklendirmeli. Bu kapsamda TAİK'in BCG'ye hazırlattığı raporda da vurgulanan tekstil, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler ön plana çıkıyor. Özellikle Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye'den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası."Yatırım ortamının iyileştirilmesinin ve iki ülke arasındaki algının güçlendirilmesinin hem ticareti hem de uzun vadeli yatırımları destekleyeceğini anlatan Yalçındağ, "Ross, her iki ülkenin iş dünyası ve devlet görevlilerinin hızlı aksiyon alması gerektiğini söyledi" diye konuştu."Rossiki ülke arasındaki lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması gerekiğini de vurguladı" diyen Yalçındağ, "Bunun özellikle ABD'nin Türkiye'ye ihraç etmeyi planladığı LNG ticareti için önemli olduğu düşünülüyor. Ayrıca Ross, Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorlukların aşılmasının kendileri açısından önem arz ettiğini ve ABD'li tercihli ticaret anlaşması da dahil olmak üzere bütün somut önerilerin üzerinde konuşulması gerektiğini aktardı" ifadelerini kullandı.6 Eylül'de İstanbul'da gelecek olan ABD Ticaret Bakanı ilk 3 gününü başta TAİK olmak üzere, TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle geçirecek. 9 Eylül'de Ankara'ya geçecek olan Ross, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile temaslarına başlayacak.