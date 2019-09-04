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Dolar fiyatlarında hareketlilik! Bugün ne kadar oldu? 4 2019 Çarşamba

Vatandaşlar dolar fiyatlarındaki gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Ekonominin dengesi ve merkezlerinden bir tanesi olan güncel olarak araştırılıyor. İnişli çıkışlı grafik sebebiyle vatandaşlar “ ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; 4 dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte bilgiler..

Giriş Tarihi: 4.9.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 11:50
Dolar fiyatlarında son dakika hareketlilik! Bugün dolar fiyatları ne kadar oldu? 4 Eylül 2019 Çarşamba

Hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar sebebi ile kullanılan döviz vatandaşların yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir grafiğe sahip olması sebebiyle son dakika hareketlilik yaşanması dolar fiyatlarının araştırılmasına öncülük tanıyor. Yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmeler vatandaşların "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramasına sebep oldu. Buna göre; bugün dolar kuru ne kadar oldu? 4 Eylül 2019 Çarşamba dolar fiyatları alış ve satış bilgileri..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

ALIŞ: 5,6521

SATIŞ: 5,6548

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