Halkın ekmeğine % 40 zam yaptı

Seçimlerden önce 'Ekmek bedava' diyerek oy toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini yine unuttu. Göreve geldiği günden bu yana taksiden servis ücretlerine, vapurdan otobüse, Hamidiye Su'dan Beltur'a kadar her şeye zam yapan İmamoğlu, şimdi de vatandaşın ekmeğine göz dikti. Vatandaşların 'ucuz ve sağlıklı' olduğu gerekçesiyle tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'te normal ve kepekli ekmek ile yulaflı ve susamlı kurabiye hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 TL'ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3.25 TL'den 4.50 TL'ye yükseldi.



GRAMAJ OYUNU DA YAPTI!

Çölyak hastaları için üretilen 50 gram glutensiz ekmek 30 kuruştan 50 kuruşa çıkarken, Fenilketonüri hastaları için üretilen 1000 gramlık GNK, 9 liradan 12.50 TL'ye fırladı. 9 lira olan 400 gramlık glutensiz kurabiye 12 TL'ye, 250 gramlık glutensiz kuru pasta ise 8 liradan 11 TL'ye çıktı. 1 kiloluk İHE siyez unu 8.75 TL'den 12.00 TL'ye, 175 gramlık İHE bebe bisküvisi ise 2 TL'den 2.75 TL'ye yükseldi. Listedeki gramaj oyunu da gözlerden kaçmadı. Buna göre 1.25 liradan satılan 350 gram pide, 300 grama düşürülerek 1 TL'ye indirilmiş gibi yansıtıldı.

İSTANBUL'DA HAYATI ZORLAŞTIRIYORLAR

Seçimden önce 'Şeffaf belediyecilik yapacağız' diyen İmamoğlu, diğerleri gibi ekmek zammında da bilgilendirme yaptırmadı. Zam üzerine İmamoğlu'nu eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar. Halk Ekmek'e yüzde 40 zam yaptılar" dedi. İmamoğlu, toplu ulaşım, taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 25, okul servislerine yüzde 13 zam yaptırmıştı. İSPARK ücretlerine zammı ise tepki üzerine geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak İSBİKE ücreti yüzde 40 artmıştı. BELTUR'da da yüzde 20 zam yapıldı. Hamidiye'nin damacana su fiyatı da 9'dan 11 liraya çıkarıldı.