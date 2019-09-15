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satışlarını yüzde 30 artırdı

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen sektör satışları etkili oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 17:25
ÖTV indirimi beyaz eşya satışlarını yüzde 30 artırdı

Araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerinden yapılan derlemeye göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik bir büyüme performansı ile 15,9 milyar lira ciroya ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi büyük sektörü sürüklerken, küçük ev aletleri de büyümeye katkı sağlayan diğer bir sektör olarak öne çıktı.

Telekom sektörü söz konusu dönemde yüzde 10,3 daralarak 6,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu daralmada akıllı telefon ürün grubunda devreye alınan artışı etkili oldu.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 30'un üzerinde cirosal büyümeyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürmeyi başardı.

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ÖTV indirimi beyaz eşya satışlarını yüzde 30 artırdı
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