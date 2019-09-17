Kamu faizi indirdi özeller neyi bekliyor

Merkez Bankası'nın 3.25 puanlık faiz indirim kararının ardından harekete geçen bankalar arasına Halkbank da katıldı. Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da tüketici ve ticari kredilerde faizleri aşağı çekti. Sıra özel bankalara geldi.

Halkbank, ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına çekti. 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise yüzde 1.35'e düşürdü. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 1.19 olarak uygulanacak. 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranı aylık yüzde 0.99 olacak.

İş dünyasından bankalara faiz indirim çağrısı

EKONOMİYE DESTEĞE DEVAM

Faiz indirimiyle beraber, maaşını bu iki bankadan birinden çekenler 60 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde aylık 80 TL daha az ödeme yapacak. Toplamda ise bankaya 80 bin 957 TL yerine 76 bin 180 TL geri ödeme yapacak. Bankadan maaş almayanlar da indirimlerin ardından aylık yüzde 1.35 faizle kredi çekebilecek. 60 ay vadeli 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde toplam geri ödeme tutarları 4 bin 854 TL azalacak.







Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Merkez Bankası'nın temmuzdaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir" dedi.



İYİLEŞMEYİ YANSITIRIZ

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte ülkenin risk priminin düştüğünü, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgilerinin arttığını dile getiren Arslan, "Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır. Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



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