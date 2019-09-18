Borçlanma faizi 10 puan düştü

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte yıllık bazda tarihinin en yüksek cari fazlasını veren, enflasyonu 10 puan düşüren Türkiye, iç borçlanma maliyetlerinde de keskin düşüşler yaşıyor. İki yıllık tahvilde faiz 4 ayda 10 puan geriledi. Hazine pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği 4 ihalede toplam 7.8 milyar TL borçlandı.



240 MİLYON TL CEPTE KALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pazartesi günü 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. 2 yıllık tahvil ihalesinde faiz yüzde 15.44 oldu. Aynı kağıdın 9 Temmuz'daki ihalesinde faiz yüzde 19.35, 14 Mayıs'taki ihalesinde ise faiz yüzde 25.31 olmuştu. Faiz düşüşünün etkisiyle kamunun yükü temmuzdaki ihaleye göre 95, mayıstaki ihaleye göre ise 240 milyon TL azaldı. Pazartesi günü yapılan 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksi kupon ödemeli tahvil ihalesinde de faiz yüzde 4 oldu. Hazine dün de 13 ay vadeli tahvil ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. İki ihaledeki toplam borçlanma 3.8 milyar TL oldu.



ALTIN TAHVİLİ İHRACI BUGÜN

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek.

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