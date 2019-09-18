Ekonomiye teknoloji odaklı sanayi dopingi

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Cumhuriyetin yüzüncü yılına Türkiye'nin her yönden bağımsızlığını pekiştirecek, toplumsal refahını artıracak adımları atarak girmek için önemli projeleri hayata geçiren hükümet, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni hazırladı. Türkiye'nin "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası olan belge, Türkiye'yi sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine taşıyacak.Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir. Bu yeni başarı hikâyesinin gövdesini de Milli Teknoloji Hamlesi ışığında geliştireceğimiz sanayi ve teknoloji politikaları oluşturacaktır" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yüzünü milli sanayi ve teknolojiye çeviren Türkiye, başarı hikâyesinin gövdesini Milli Teknoloji Hamlesi ışığında geliştireceği sanayi ve teknoloji politikaları oluşturuyor. Atılan adımları sürdürülebilir kılarak ekosistemi güçlendirecek Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile eğitimden insan kaynağı planlamasına, sanayi bölgelerinden araştırma altyapılarına varıncaya dek mevcut ekosistemi daha ileriye taşıyacak adımlar atılacak.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesi "Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Hamlesi", "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi", "Girişimcilik Hamlesi", "Beşerî Sermayenin Dönüşümü" ve "Alt Yapı Hazırlığı" olmak üzere 5 ana bileşenden oluşacak. Dördüncü Sanayi Devrimine karşı her ülkenin stratejiler ve politikalar ürettiğini belirten Bakan Varank, "Türkiye de kendi yol haritasını hayata geçirecek, teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini gösterecek. Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek ve kritik teknolojilerde atılım yapacak politikaları bir bütün olarak uygulayacağız" ifadelerini kullandı.TÜRKIYE'NIN küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, Milli Teknoloji Hamlesi'nin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşılmasını temin edecek temel öncelikler yer alacak. Bu kapsamda fikri mülkiyet haklarından sanayinin dijital dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-Ge çalışmalarına kadar gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çeşitli hedeflerin bulunması bekleniyor. Ayrıca, bulut bilişim, siber güvenlik, blokzincir altyapısının da aralarında olduğu alanlara da belgede yer verilmesi öngörülüyor.