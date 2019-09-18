Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Eylül gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada

Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde açıklanan faiz indirimi kararları ile birlikte altının nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmaya devam ediyordu. Pek çok vatandaş yatırım ve birikim aracı olarak ellerinde bulundurdukları yatırım aracının anlık fiyat güncellemesini yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam yarım cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 19 EYLÜL PERŞEMBE GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BURADA

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