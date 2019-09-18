Son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar? FED faiz kararı indirdi! Canlı döviz kuru dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar?

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak FED'in faiz kararını açıklamasının ardından ellerinde yatırım amaçlı dolar ve euro bulunduran vatandaşlar, rakamlarda oluşacak değişiklikleri gözlemlemek için araştırmalara başladılar. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? Fed'in 25 baz puan indirime gitmesi ile birlikte, Dolar/TL'de etkili bir değişiklik yaşanmadı ve kur ufak oynamalarla günü kapattı. Sabah saatlerinden itibaren ise en çok araştırılan konular arasında 'Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL?' sorusu oldu. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırlarken, dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini ve değişimlerini de anbean haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? 19 EYLÜL PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ FİYATI

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimleri haberimizin içeriğinden gözlemleyebilir, dolar ve euro bugün ne kadar? sorusuna yanıt bulabilirsiniz...

İşte detaylar: