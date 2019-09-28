Skandal görüşmenin perde arkasında ne var? İşte IMF, CHP ve İyi Parti'nin karanlık oyunu

OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Uluslararası Para Fonu'nun (International Monetary Fund-IMF) Ankara ve İstanbul temaslarının perde arkasını derinlemesine incelemekte fayda var. Zira, "kirli bir oyun yazıldığına" dair güçlü emareler söz konusu.

Hatırlanacağı üzere...

Fon uzmanları, çerçeve sözleşmesinin 4. maddesi gereği, tüm üye ülkeler için yılda bir kez rutin ekonomi değerlendirme raporu hazırlıyor.

Bu kapsamda, ilgili ülkenin koordinatör bakanlığının daveti ile çalışmalar yapıyor. Gerek duyarsa, hükümet dışı kuruluş ve kişilerle de önceden bildirmek kaydı ile bir araya gelebiliyor.

Lakin...

IMF'nin bu ziyaretini, öncekilerden farklı kılan ve geleceğe matuf soru işaretleri uyandıran yönleri dikkati çekiyor.

Her şeyden önce...

IMF heyetinin bileşimi, klasik inceleme formatının ötesinde isimlerden oluşuyor. Örneğin, IMF Avrupa I Bölümü ve Türkiye Masası Şefi'nin de ekibe dahil olduğu görülüyor. Bu düzeyde teşkil edilen heyetler, uzmanların tecrübe sahibi olduğu alanlar, başka çağrışımları beraberinde getiriyor. Daha açık söyleyeyim...

IMF Türkiye İcra Direktörü'nden flaş açıklama

Hükümetin net karşı duruşuna rağmen IMF'nin, Türkiye'yi yeniden yörüngesine almak istediği anlaşılıyor!

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