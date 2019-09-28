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Skandal görüşmenin perde arkasında ne var? İşte , ve 'nin karanlık oyunu

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında, 'li ve 'li Durmuş Yılmaz'ın 'daki bir otelde yetkilileriyle gizli görüşmesini ve bu temasın perde arkasında yatan karanlık oyunu kaleme aldı. Ankara ve İstanbul'daki buluşmaların perde arkasının derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirten Müderrisoğlu, "Zira, "kirli bir oyun yazıldığına" dair güçlü emareler söz konusu." diyor. İşte Müderrisoğlu'nun konuyla ilgili çok çarpıcı yazısı!

Giriş Tarihi: 28.9.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 11:30
Skandal görüşmenin perde arkasında ne var? İşte IMF, CHP ve İyi Parti'nin karanlık oyunu

OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Uluslararası Para Fonu'nun (International Monetary Fund-IMF) Ankara ve İstanbul temaslarının perde arkasını derinlemesine incelemekte fayda var. Zira, "kirli bir oyun yazıldığına" dair güçlü emareler söz konusu.

Hatırlanacağı üzere...

Fon uzmanları, çerçeve sözleşmesinin 4. maddesi gereği, tüm üye ülkeler için yılda bir kez rutin ekonomi değerlendirme raporu hazırlıyor.
Bu kapsamda, ilgili ülkenin koordinatör bakanlığının daveti ile çalışmalar yapıyor. Gerek duyarsa, hükümet dışı kuruluş ve kişilerle de önceden bildirmek kaydı ile bir araya gelebiliyor.

Lakin...

IMF'nin bu ziyaretini, öncekilerden farklı kılan ve geleceğe matuf soru işaretleri uyandıran yönleri dikkati çekiyor.

Her şeyden önce...

IMF heyetinin bileşimi, klasik inceleme formatının ötesinde isimlerden oluşuyor. Örneğin, IMF Avrupa I Bölümü ve Türkiye Masası Şefi'nin de ekibe dahil olduğu görülüyor. Bu düzeyde teşkil edilen heyetler, uzmanların tecrübe sahibi olduğu alanlar, başka çağrışımları beraberinde getiriyor. Daha açık söyleyeyim...

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Skandal görüşmenin perde arkasında ne var? İşte IMF, CHP ve İyi Parti'nin karanlık oyunu
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