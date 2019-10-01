Eczacılara 500 bin liralık destek paketi

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HALKBANK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ülke genelindeki 26 bin 500 civarındaki eczaneyi ilgilendiren ve Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile Eczacı Destek Paketi'ni içeren işbirliği protokolü imzalandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Eczacı Destek Paketi'yle sektördeki firmalara 500 bin liraya kadar kredi sağlanacağını belirterek, "Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla kullandırılacak" diye konuştu. Eczacılara eşit taksitlerle, 6 ayı anapara ödemesiz, 36 ay vadeli kredi olanağı sağlanacağını belirten Arslan, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartının da işletmelere, tedarikçilerden peşin, eşit taksitli ve esnek vadeli mal alımı yapabilme imkânı sunacağını dile getirdi. Arslan, eczacıların, "Nefes Kampanyası" kapsamında ödemelerini, yılda bir kez ve herhangi bir işletme ücreti ödemeden 3 ay öteleyebileceklerini de bildirdi. Arslan, paket kapsamında kullandırılacak nakit kredilerin komisyon oranında da 50 baz puan indirim yapılacağını kaydetti.