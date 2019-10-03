Haftanın son iş günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram altın son yıllarda en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından gram altın, vatandaşın yeni gözdesi oldu. Haftanın son iş günü olan 4 Ekim altın fiyatları hakkındaki son detaylar, güncel fiyatlar ve uzman yorumları haberimizde.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 276,03

SATIŞ: 276,07

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 442,00

SATIŞ: 452,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 881,24

SATIŞ: 904,59

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.768,01

SATIŞ: 1.803,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.835,00

SATIŞ: 1.863,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.823,26

SATIŞ: 1.870,05

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