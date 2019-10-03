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Haftanın son iş günü güncel ne kadar oldu? 4 Ekim gram ve fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da 4 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar, ve son durumu yakından takip ediyor, bunun nedeni de ülkemizde birikim ve yatırım alanındaki bir numaralı nesne olması. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 08:02
Haftanın son iş günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram altın son yıllarda en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından gram altın, vatandaşın yeni gözdesi oldu. Haftanın son iş günü olan 4 Ekim altın fiyatları hakkındaki son detaylar, güncel fiyatlar ve uzman yorumları haberimizde.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 276,03

SATIŞ: 276,07

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 442,00

SATIŞ: 452,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 881,24

SATIŞ: 904,59

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.768,01

SATIŞ: 1.803,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.835,00

SATIŞ: 1.863,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.823,26

SATIŞ: 1.870,05

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Haftanın son iş günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları...
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