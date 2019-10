AVIS Türkiye’ye büyük ödül

BUGÜN NELER OLDU

Araç kiralama şirketi Avis, her yıl Avis Budget Group tarafından düzenlenen Uluslararası Lisansiye Ödülleri kapsamında Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik Asya ülkelerini kapsayan EMEA Bölgesi "Yılın Lisansiyesi" ödülünün sahibi oldu. Bölgede yer alan 110 ülke arasından seçilen Avis Türkiye, toplamda dördüncü kez bu ödülü alan ülke oluyor. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici yaptığı konuşmada "Otokoç Otomotiv olarak 9 ülkede araç kiralama operasyonlarını yönetiyoruz ve Avis Budget Group'un en büyük lisansiyesiyiz. 10 yılda üçüncü kez kazandığımız bu ödül ve her zamanki motivasyonumuz ile çıtayı her yıl daha da yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.