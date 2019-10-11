Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde genel olarak dünya piyasasında dengesiz bir grafik çizen dolar, yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan yatırım araçları arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Çoğu yatırımcı altını bu noktada daha güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:45