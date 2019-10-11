Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde genel olarak dünya piyasasında dengesiz bir grafik çizen dolar, yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan yatırım araçları arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Çoğu yatırımcı altını bu noktada daha güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:45
SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık gelişmeler ve son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dolar bugün ne kadar? Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan döviz kurlarının yerine yatırımcılar altını tercih etmeye başlıyorlar. Ekonomistler ise altının bu noktada dolardan daha iyi bir yatırım tercihi olacağını düşünüyorlar. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 11 EKİM CANLI DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlere ve son dakika gelişmelerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 11 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN