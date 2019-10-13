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SON DAKİKA: ve Euro bugün ne kadar? 14 Ekim canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı burada

fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile birlikte gerek ülkemizde gerekse global piyasada dengesiz bir grafik çizen kur, dünya piyasasındaki yerini altına bırakabilir. Çoğu yatırımcı tarafından altın daha güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu noktada ellerinde kur bulunduran vatandaşlar ‘, kaç TL’ sorusunun yanıtını aratıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 14 Ekim Pazartesi dolar Euro alış satış fiyatı ve canlı fiyatları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:44
SON DAKİKA: Dolar ve Euro bugün ne kadar? 14 Ekim canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı burada

Döviz kurlarında anlık yaşanan değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan döviz kurlarının yerine yatırımcılar altını tercih etmeye başlıyorlar. Bu konu da ekonomistlerin yorumu ise kurun bu noktada güvenilir bir yatırım olmayacağı yönünde oluyor. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, bugün ne kadar, kaç TL? 14 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

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SON DAKİKA: Dolar ve Euro bugün ne kadar? 14 Ekim canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı burada
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