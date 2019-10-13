SON DAKİKA: Dolar ve Euro bugün ne kadar? 14 Ekim canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı burada

Döviz kurlarında anlık yaşanan değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan döviz kurlarının yerine yatırımcılar altını tercih etmeye başlıyorlar. Bu konu da ekonomistlerin yorumu ise kurun bu noktada güvenilir bir yatırım olmayacağı yönünde oluyor. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL? 14 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 13 EKİM CANLI DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI