Four Seasons atık gıdayı gübreye çevirecek

Türkıye'de son dönemde gündemde olan atık gıdaların dönüştürülmesi konusuna turizmciler de el attı. Bazı oteller atık gıdalarını özel makinelerle dönüştürüp gübre elde etti. Bu çalışmayı İstanbul'da ilk kez hayata geçiren otel ise Four Seasons İstanbul oldu. Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus ve Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet olmak üzere Astay çatısı altında İstanbul'da iki otelle hizmet verdiklerini belirten Four Seasons Hotels Istanbul Otel Müdürü Nihat Yücel, hazırladıkları sürdürülebilirlik raporunun sonuçlarını açıkladı. Yaptıkları çalışmalarla 2017'de 1.8 metreküp olan misafir başına su tüketimini 2018'de 1.6 metreküpe düşürdüklerini anlatan Yücel, "LED aydınlatmayla yüzde 230'luk enerji tasarrufu sağladık. Sultanahmet'teki otelimizde başlayacak uygulamayla organik atıklarımızı gübreye dönüştürüp yeniden kullanılmasını sağlayacağız. Kompost sistemiyle, günlük yaklaşık 200 kilo organik atığı gübreye çevireceğiz" dedi. Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Yücel, "İstanbul'daki otellerde oda fiyatları 2014-2015 yıllarında zirvedeydi. 2015 sonrasında yaşanan olağanüstü gelişmelerin etkisiyle ciddi bir düşüş yaşandı. Bu dönemde bizim oda fiyatlarımızda ciddi bir düşüş yaşanmadı. Genel olarak fiyatları korumakla beraber, İstanbul'da 'satabileceğimiz oda başına gelir' olarak ilk sıradayız" diye konuştu.



ESKİ PARLAK GÜNLERE DÖNÜLECEK

2017'NIN toparlanma yılı olduğunu aktaran Yücel, "2018 işlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemdi. 2019'da turizmde taşlar yerine oturmaya başladı. 2020 ise yükselişin başladığı ve eski parlak günlere döneceğimiz bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.