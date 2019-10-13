SON DAKİKA! Dolar ve Euro bugün ne kadar? 13 Ekim Pazar canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık gelişmeler ve son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dolar bugün ne kadar? Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan döviz kurlarının yerine yatırımcılar altını tercih etmeye başlıyorlar. Ekonomistler ise altının bu noktada dolardan daha iyi bir yatırım tercihi olacağını düşünüyorlar. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 13 EKİM CANLI DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar;

ALIŞ: 5,8792

SATIŞ: 5,8886

Euro;

ALIŞ: 6,4711

SATIŞ: 6,5138