Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA! Dolar ve Euro bugün ne kadar? 13 Ekim Pazar canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

SON DAKİKA! ? 13 Ekim Pazar canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafikleri süren döviz kurları, yatırımcının güven çizgisinden çıkmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde dünya piyasasında dengesiz grafikler çizen dolar yerine pek çok kişi altını tercih ediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar kaç TL oldu? Çoğu yatırımcı tarafından altın daha güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu noktada ellerinde kur bulunduran vatandaşlar için 13 Ekim Pazar canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:45
SON DAKİKA! Dolar ve Euro bugün ne kadar? 13 Ekim Pazar canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık gelişmeler ve son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dolar bugün ne kadar? Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcının güvenini kaybetmeye başlayan döviz kurlarının yerine yatırımcılar altını tercih etmeye başlıyorlar. Ekonomistler ise altının bu noktada dolardan daha iyi bir yatırım tercihi olacağını düşünüyorlar. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 13 EKİM CANLI DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar;

ALIŞ: 5,8792

SATIŞ: 5,8886

Euro;

ALIŞ: 6,4711

SATIŞ: 6,5138

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dolar ve Euro bugün ne kadar? 13 Ekim Pazar canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN