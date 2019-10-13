Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 13 Ekim Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatlarının haftanın açılış gününde nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu son dakika olarak aratıyorlar. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan ve aynı zamanda düğün gibi özel günlerde takı olarak tercih ediliyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Konuyla ilgili detayları merak eden vatandaşlar için Sabah.com.tr olarak, 13 Ekim Pazartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizin içerisinde derledik. İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? 14 EKİM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 14 Ekim 2019 Pazartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington'da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.