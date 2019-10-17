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'ten " uygulaması" için denetim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , hava yolu şirketlerinin tavan ücret kuralına uyması gerektiğini belirterek, "Karar koyucular kuralını uygulamayan şirketleri denetleyip cezalandırmalı." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 10:32
TESK'ten tavan fiyat uygulaması için denetim çağrısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, iç hat ekonomi sınıfı uçak biletlerindeki tavan fiyatı uygulamasına şirketlerin uymadığını vurguladı.

İç hat yolculuklarında ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 6 yıldır tavan fiyat uygulaması olduğunu anımsatan Palandöken, "İç hat ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyata şirketler uymuyor. Karar koyucular tavan fiyat kuralını uygulamayan şirketleri denetleyip cezalandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, uçak bileti fiyatlarının aktarmalı uçuşlarla daha da yükseldiğine işaret ederek, "Yolcu ve yolculuk sayısında yaşanan düşüşün önüne geçmek için hava yolu şirketleri tavan fiyat kuralına uymalı. Her firma kendisine göre fiyat belirlediğinde hem haksız rekabet ortamı oluşuyor hem de vatandaş uçamıyor." ifadelerini kullandı.

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TESK'ten "tavan fiyat uygulaması" için denetim çağrısı
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