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18 Ekim Cuma güncel ! Dünkü görüşmenin ardından çeyrek ve fiyatı ne kadar oldu?

18 Ekim Cuma gününün başlamasıyla birlikte güncel piyasalardaki altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket söz konusu oldu. 277,87, 450,04, 897,25, tam altın 1.800,15 TL’den işlem görüyor. Dolar-TL kurunda yaşanan aşağı yönlü dalgalanmayla birlikte hafta altın da hafta içerisindeki hareketinin aksine 18 Ekim Cuma gününe aşağı yönde seyrederek başladı. Parametreleri takip edenler ve yatırımcılar bugün gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. İşte yatırımcılar tarafından merak edilen bugün çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın ne kadar? sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:52
18 Ekim Cuma güncel altın fiyatları! Dünkü görüşmenin ardından çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardında Suriye'nin kuzeydoğu bölgesindeki operasyonların durdurulması ile birlikte Dolar kuru akşam saatleri itibarıyla düşüşe geçti. Dolar kurundaki etkiye doğru orantılı olarak altının gram fiyatı da güne değer kaybıyla başlayarak 278,9 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan olumlu ekonomik hava esintisi, kendisi altın fiyatlarında da göstermeyi başardı.

ABD ile Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde yürüttüğümüz operasyon konusunda vardığımız anlaşma ile birlikte analistler, TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalkacağını ve bu durumun altının gram fiyatında belirleyici olacağını ifade etti.

ABD İLE YAPILAN ANTLAŞMA

Basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte ekonomik anlamda olumlu bir hava esmeye başladı. Bu hava dolar/TL kurunun yanı sıra altın fiyatlarına da doğrudan etki etti.

ABD ile yapılan 13 maddelik antlaşmanın detayları

18 EKİM 2019 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın:

  • Alış: 276,72 TL
  • Satış: 276,78 TL

Çeyrek altın:

  • Alış: 450,04 TL
  • Satış: 460,23 TL

Yarım altın:

  • Alış: 897,26 TL
  • Satış: 920,46 TL

Tam altın:

  • Alış: 1.800,15 TL
  • Satış: 1.835,30 TL

Cumhuriyet altını:

  • Alış: 1.861 TL
  • Satış: 1.889 TL

piyasalar
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18 Ekim Cuma güncel altın fiyatları! Dünkü görüşmenin ardından çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
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