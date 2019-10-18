Faizsiz konuta düzenleme yılsonunda geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Bırıkıme dayalı faizsiz finansman modeliyle insanları ev ve otomobil sahibi yapan şirket sayısı 15'i aşarken, sistemde konut sahibi olmak için bekleyen kişi sayısı ise 200 bini buldu. Sektörün daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yasal denetim altına alınması gerektiğine dikkat çekilirken, konuyla ilgili düzenlemenin yılbaşına kadar çıkabileceği aktarıldı. Türkiye'de 1991'de Eminevim markasıyla elbirliğine dayalı faizsiz finansman modelini kuran Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, halihazırda sektörün Türkiye konut pazarından aldığı payın yüzde 1 olduğunu belirterek, "Eğer devlet bu alana yönelik bir düzenleme getirirse pazardan aldığı pay yüzde 20'ye çıkar" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sektörel olarak 3 yıl önce kendilerini denetlediğini aktaran Üstün, "Sektöre yönelik düzenleme şu anda Meclis'te. Bu yıl içinde çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. Ev dışında da birikim amacıyla elbirliği sistemine gelenler olduğunu söyleyen Üstün, özellikle KOBİ'lerin bu alana ilgi duyduğunu belirtti. Üstün, "Dükkânı genişletmek isteyen, makine almak isteyen KOBİ'ler bu sisteme giriyor" mesajı verdi. 109 şubeleri olduğunu belirten Emin Üstün, yılsonunda bu sayıyı 120'ye çıkarmayı planladıklarını aktardı. Şube sayısı bakımında Türkiye'de orta ölçekli bir banka büyüklüğüne eriştiklerini anlatan Üstün, geride bıraktıkları 9 ayda ekonomiye 2 milyar 500 milyon TL katkı sağladıklarını söyledi.