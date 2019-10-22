Borsa İstanbul’un Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

DİNLENME DÖNEMİ BİTTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor" açıklamasında bulundu. 1970'de Ankara'da doğan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995'te Halkbank A.Ş.'de başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda bölüm müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde daire başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu Üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi, Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2018 yılları arasında Halkbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
BORSA İSTANBUL'UN YENİ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATİLLA OLDU