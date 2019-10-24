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haberi! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar/TL'de erime sürüyor! Dolar alış satış fiyatı 24 Ekim Perşembe

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı dün gece yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırıldığını belirtti. Bu noktadan sonra, dolarda oldukça hızlı bir düşüş yaşandı. Ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar ise aratmalarına ‘Dolar kuru bugün ne kadar’ sorusunu yazmaya başladı. Öte yandan sürekli sürdürdüğü bu dengesiz grafikler nedeniyle Türkiye’den ve dünyadan pek çok kişi doları iyi bir yatırım aracı olarak görmüyor. Dün gece piyasaların kapanmasının ardından sabah saatlerinde kurun nasıl tepki vereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:10
Son dakika haberi! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar/TL'de erime sürüyor! Dolar alış satış fiyatı 24 Ekim Perşembe

Dolar kurunda anlık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından dolarda ciddi bir düşüş ivmesi yakalanmış ve 5.73 seviyeleri görülmüştü. Şu sıralar 5.75 civarından işlem gören yatırım aracının sabah saatlerinde yeni güne vereceği tepki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Türkiye'den ve dünyadan pek çok yatırımcı şu noktada doları güvenilir bir liman olarak görmüyor. Bu sebepten dolayı döviz kurlarında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından henüz gözlemleme açısında. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından doler ve euro fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşlarca yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Dolar ve euro ne kadar?

İşte canlı dolar ve euro fiyatları...

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Son dakika haberi! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar/TL'de erime sürüyor! Dolar alış satış fiyatı 24 Ekim Perşembe
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