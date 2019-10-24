Üçüncü saldırı da püskürtüldü

Barış Pınarı Harekâtı sahada ve masada başarı ile sonuçlarını verirken, gündeme hiç gelmeyen bir alanda Türkiye büyük bir bilek güreşini kazanarak zafer cephesini üçe çıkardı. Bu alan finans alanıydı. Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte kur üzerinden tekrar finansal saldırıya geçenler, kazdıkları kuyuya düşerken, ellerindeki dolarları zararına satmak zorunda kaldı.



TL'DE AÇIĞA SATIŞ YAPTILAR

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'na başlamaya niyetlendiği andan itibaren ABD'nin ve Trump'ın ekonomik yaptırım tehditleri ile karşı karşıya geldi. Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı tarih olan 9 Ekim öncesinde 5.75-5.80 TL aralığında işlem gören dolar, 10 Ekim akşamı yurtdışı kaynaklı başlatılan spekülatif ataklarla 5.93 seviyesine kadar yükseltildi. Doların daha da yükselmesi yönünde kademeli TL satış talimatları verildi. Talimatların toplam TL miktarı Swap piyasasında o anda olan TL likiditesinin çok üzerindeydi. Türkiye'nin operasyonunu boşa çıkarmak ve ekonomide yeniden kur üzerinden bir dalgalanma yaratmak amacıyla yürütülen operasyonla doları 6 liranın üzerine taşımak için pozisyon alanlar, bir yandan da borsada rekor açığa satışlarla endeksi 94 bin seviyesinin altına çekti. Analistler, yaklaşık 10 milyar dolarlık operasyonun püskürtüldüğünü söyledi.

Trump’tan Türkiye'ye ekonomik saldırı itirafı

ZARARINA SATTILAR...

Son 1 yılda finansal piyasalarda aldığı önlemler ve geliştirdiği yeni ürünlerle dayanıklılığı artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, oynanan oyunu bozmak için hemen harekete geçti. Ağustos ve mart saldırılarına verilen cevabın benzeri yapılınca, Londra'da TL'nin faizi yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. Pazartesi gününe kadar operasyonu devam ettirenler, daha sonra geri adım atmak zorunda kaldı. 14 Ekim Pazartesi günü TL Swap faizlerinin yukarı yönlü hareketini daha fazla taşıyamadılar ve 6 TL seviyelerindeki satış talimatlarını bozarak, dolarları alış fiyatları olan 5.90 seviyesinin de altında bozdurdular ve başlattıkları operasyondan zarar ederek ayrıldılar. Borsa İstanbul'da da açığa satış yasağı ve depo şartı ile operasyonun sonu getirildi. Endeks 4 günde 94 bin 99 binin üstüne taşındı.

14 Ekim Pazartesi günü finansal alanda atılan geri adımın ardından 15 Ekim'de Pence ve Pompeo'nun Türkiye'ye geleceği açıklandı. Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şartlarını açıkladı. Perşembe günkü görüşmelerde, Türkiye istediği her şeyi aldı. Önceki gün Rusya ile varılan mutabakat ile Barış Pınarı Harekâtı'ndaki askeri başarının diplomatik zafere dönüşmesi tamamlandı.







DOLAR ÇAKILDI GÖZLER MERKEZ'DE

Dolar, Türkiye'nin ABD'nin ardından Rusya ile de Suriye konusunda anlaşma sağlamasıyla 5.75'e gerilerken faiz 1 puana yakın düştü. Suriye konusundaki gelişmelerle eli rahatlayan Merkez Bankası, bugün faiz indirimi için toplanacak. Analistler, son iki toplantıdaki 7.5 puanlık indirimin ardından bugün de 150-200 puan arasında bir faiz indirimi yapılmasını öngörüyor.



İŞTE ADIM ADIM YAŞANANLAR

Harekât öncesi ABD'nin ekonomik yaptırım tehditleri geldi.

TL'de açığa satış yapılarak kur 5.93 TL'ye çıkarıldı.

Borsada da açığa satışlarla endeks 94 binin altına çekildi.

Gerekli önlemi alan Hazine TL likiditesini kıstı.

TL'nin Londra'da faizi yüzde 20'yi aştı.

Borsa İstanbul açığa satış yasağı ve depo şartı getirdi.

TL'ye ulaşamayan bozguncular dolarlarını zararına satmak zorunda kaldı.