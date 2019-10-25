Çiftçiye büyük destek geliyor

Hükümetin, açıkladığı 2019 yılı tarımsal destekleme tutarları çiftçinin yüzünü güldürecek. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dekar başına, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19'u mazot, 8'si gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Nohut, kuru fasulye, mercimek için 22'si mazot, 4'ü gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27'si mazot, 4'ü gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26'sı mazot, 4'ü gübre olmak üzere 30 lira destek verilecek.



BUZAĞI BAŞINA 350 LİRA DESTEK

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için 350 lira destek ödenecek.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira destek ödenecek. Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç koyun-keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçileri için ilave 20 lira ödeme yapılacak. Tiftik üreticilerine de tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ödeme yapılacak.

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