Kalyon Enerji’den 1.5 milyar dolarlık yatırım

Kalyon Enerji 2020'ye iki dev yatırımla giriyor. Şirket, YEKA GES-1 projesi kapsamında Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Nisan 2020'de açıyor. 400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen fabrika, çağımızın en önemli araçlarının temelini oluşturan silikon işleme teknolojisini ülkemize kazandırırken ingot, wafer, hücre ve modül imalatını ilk defa tek çatı altında (entegre) yapabilen dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de Nisan 2020'de inşaatına başlayacak olan Kalyon Enerji, bu yatırımı için de 1.1 milyar dolar harcayacak. İnşaat süreci 3 yıl sürecek olan proje tamamlandığında 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım yapan Kalyon Enerji, yerli üretime destek verirken ithalatın da önüne geçmeyi hedefliyor.

1.300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

80 bin metrekare kapalı alana inşa edilen yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası, bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. 400 milyon dolarlık yatırım değerine sahip olan fabrika, yıllık 134 milyon dolarlık modül ithalat ihtiyacını ortadan kaldıracak. Yılda 58 milyon dolarlık ihracat yapacak olan fabrikada, ıngot, wafer, hücre ve modül imalatı için en son teknolojilere sahip ekipmanların seçildiği fabrikada yüzde 22 verimliliğe sahip 'mono perc' hücre teknolojisi geliştirilecek. Fabrikada istihdam edilecek olan personelin eğitimlerine Çin'de başlanacak ve bu eğitimler, kuruluma paralel Türkiye'de de devam edecek. Güneşten elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak son teknolojinin yanı sıra fabrika, bu alanda yetişmiş insan kaynağı da sağlayacak. Fabrikada bulunan Ar-Ge merkezi aracılığıyla da Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca fabrika mikroçip, televizyon, telefon gibi tüm elektronik ürünlerin üretimi için çok önemli bir aşama olan 'Silikon İşleme Teknolojisi' alanında da önemli katkılar sunacak. Yıllık 500 megawatt üretim kapasitesine sahip olan fabrika bünyesindeki Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda 87 milyon dolar kaynak aktarılacak

14 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

2020 Nisan ayında inşaatına başlanacak olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de inşaat sürecinde 800, operasyona başladığında ise 100 kişiye istihdam sağlayacak. 22 bin hektarlık alana kurulacak olan santral, bu büyüklük 14 bin 386 futbol sahasına eşdeğer. Bir ucundan diğerine 12 kilometrelik uzunluğa sahip olan santralde, yaklaşık 3.5 milyon güneş paneli kullanılacak. Santral yılda 2.5 milyar kWh elektrik üretecek ve 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Güneş enerjisinden 1 GW'lık elektrik üretimi yapacak olan santral yılda yaklaşık 1.5 milyon ton karbon salımına engel olacak.