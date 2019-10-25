Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA! Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? Dolar kuru alış satış fiyatı 25 Ekim

SON DAKİKA! , kaç lira? Dolar kuru alış satış fiyatı 25 Ekim

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ABD ile sağlanan mutabakatın ardından dolar fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Özellikle son dönemde yaşanan dengesiz grafikleri nedeniyle dünya piyasasında da güvenilirliğini kaybeden ‘dolar ne kadar’ sorusu sıklıkla vatandaşlar tarafından aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak güncel dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:47
SON DAKİKA! Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? Dolar kuru alış satış fiyatı 25 Ekim

Dolar fiyatları konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri anlık olarak gün içerisinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son işlem gününe 5.76 civarında başlayan dolar, bu seviye civarında sürdürüyor. Pek çok elinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar ise 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanların ise dolarda yaşanacak hareketlilikler ile ilgili tahmini bugünün sakin geçeceği kur da yüksek derecede bir dalgalanma olmadığı yönünde. Global piyasada ekonomistlere göre altın daha güvenli bir liman olarak karşımıza çıkarken, yatırımların bu süreçte altına yapılması daha çok öneriliyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Gün içerisinde en çok araştırılan konulardan olan dolar ve Euro ile ilgili gelişmeleri ve anlık fiyatları sizler için hazırladık…

CANLI DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

DÖVİZ ÇEVİRİCİ İÇİN TIKLAYINIZ!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? Dolar kuru alış satış fiyatı 25 Ekim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN