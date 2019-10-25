SON DAKİKA! Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? Dolar kuru alış satış fiyatı 25 Ekim

Dolar fiyatları konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri anlık olarak gün içerisinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Haftanın son işlem gününe 5.76 civarında başlayan dolar, bu seviye civarında sürdürüyor. Pek çok elinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar ise 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanların ise dolarda yaşanacak hareketlilikler ile ilgili tahmini bugünün sakin geçeceği kur da yüksek derecede bir dalgalanma olmadığı yönünde. Global piyasada ekonomistlere göre altın daha güvenli bir liman olarak karşımıza çıkarken, yatırımların bu süreçte altına yapılması daha çok öneriliyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Gün içerisinde en çok araştırılan konulardan olan dolar ve Euro ile ilgili gelişmeleri ve anlık fiyatları sizler için hazırladık…

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