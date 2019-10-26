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Ev alana devlet destekli yeni dönem başlıyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Ev alana devlet destekli yeni dönem başlıyor
Hükümet dar gelirlileri ev sahibi yapmak tüm imkânları sunarken önemli bir adım daha atıldı. Konut hesabı sisteminin işleyiş ve denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Yönetmelik değişikliğiyle, ilk defa konut sahibi olacakları desteklemek için başlatılan konut hesabı uygulamasında asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerinde dönem başlarında yeniden tespit edilecek. Bir kişi birden fazla konut hesabı açabilecek. Birikim, konut alımı, hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek. Konut hesabından çekim hakkı da getirildi. Bu kapsamda, katılım hesabı sahipleri, yılda iki defa, hesaba yatırılması şart olan minimum tutarın üzerindeki parayı çekebilecek.
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Ev alana devlet destekli yeni dönem başlıyor
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