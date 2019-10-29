Murat Aksel Volkswagen'in satış başkanı oluyor

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Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, yeni yönetim kurulunda BMW satış bölümü başkanı Murat Aksel'in de yer alacağını açıkladı. Diess'in BMW'den Volkswagen'e transfer ettiği Aksel'in 2020 yaz ayından itibaren yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Murat Aksel daha önce BMW'nin Kuzey Amerika'daki satış başkanlığı görevini yürütüyordu. Aksel, BMW'nin eski CEO'su Diess ile uzun süre birlikte çalışmıştı. Şimdi Diess, çalışmalarından çok memnun olduğu Aksel'i, VW satış bölümü başkanlığına getirdi. Volkswagen, yeni fabrikasını Manisa'da kuracak. VW, bunun için Türkiye'de Volkswagen Turkey isimli bir şirket kurdu.