Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Murat Aksel Volkswagen'in satış başkanı oluyor

'in satış başkanı oluyor

CENGİZ PARLAYAN Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Murat Aksel Volkswagen'in satış başkanı oluyor
Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, yeni yönetim kurulunda BMW satış bölümü başkanı Murat Aksel'in de yer alacağını açıkladı. Diess'in BMW'den Volkswagen'e transfer ettiği Aksel'in 2020 yaz ayından itibaren yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Murat Aksel daha önce BMW'nin Kuzey Amerika'daki satış başkanlığı görevini yürütüyordu. Aksel, BMW'nin eski CEO'su Diess ile uzun süre birlikte çalışmıştı. Şimdi Diess, çalışmalarından çok memnun olduğu Aksel'i, VW satış bölümü başkanlığına getirdi. Volkswagen, yeni fabrikasını Manisa'da kuracak. VW, bunun için Türkiye'de Volkswagen Turkey isimli bir şirket kurdu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Aksel Volkswagen'in satış başkanı oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN