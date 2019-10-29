SON DAKİKA! Dolar/TL kuru bugün ne kadar? 30 Ekim güncel Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada…

Dış politikada yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkilenen dolar, son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile pek çok ekonomiste güven vermeyen bir yatırım aracı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada çok sayıda uzmanın görüşü dolar yerine, altının daha güvenilir bir yatırım aracı olduğu yönünde. Peki, dolar/TL bugün ne kadar? Özellikle ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki, dolar/TL kuru bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ekim güncel döviz kurları ve euro alış satış fiyatı burada…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 30 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar

Alış: 5,7537

Satış: 5,7573

Euro

Alış: 6,3912

Satış: 6,3978