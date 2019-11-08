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Bayraktar 'ların nihai kabul anlaşması 'yla imzalandı

Baykar’ın ürettiği Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının () ’ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.11.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 20:56
Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı

Baykar tarafından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Türkçe ve Ukraynaca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'ların, kabul testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Testlerin ardından nihai kabul anlaşmasının Baykar, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport yetkilileri tarafından Kiev'de imzalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada, atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.

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Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı
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