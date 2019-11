Dar gelirliye 20 yıl vadeli ucuz konut kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde verdi. Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıklayan Albayrak, "Bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı, 20 yıl vadeyle, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz bir maliyetle ev sahibi yapacağız" dedi. "Türkiye'de değişim başlıyor" programıyla Anadolu'yu dolaşan Albayrak'ın dünkü durağı Samsun ve Ordu oldu.

Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi

Samsun'da iş dünyasıyla buluşan Albayrak, yeni finansman modeliyle her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı sistemin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını bu ay bitmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacağız."



ENFLASYONDA TARİHİ NETİCE ORTAYA KOYDUK

Bakan Albayrak, son bir yılda TÜFE'nin yüzde 25'ten 8.55'e, ÜFE'nin ise 45'ten 1.70'e düştüğünü, tarihi bir netice ortaya konulduğunu söyledi. Albayrak, "Bu daha başlangıç, inşallah daha da iyi olacak. Yılsonunda enflasyon 12'lerin altında gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl itibarıyla artık tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.



EKONOMİDEKİ SALDIRILARA TAVİZ VERMEDİK

Türkiye'nin son yıllarda çok yoğun bir kuşatma planıyla mücadele ettiğini vurgulayan Albayrak, "Gezi olaylarının ardından çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ saldırıları yaşandı. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsini milletimizin desteği ile bertaraf ettik. En sonunda ekonomideki saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst seviyeye çıkardılar. Taviz vermedik" dedi. Türkiye'yi kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolun denendiğini, 3 büyük kur atağı yaşandığına işaret eden Albayrak, "Ama tüm kurumlarımızla güçlü bir refleks gösterdik. Martta, son bir ayda ve Barış Pınarı operasyonlarının gerçekleştiği dönemde de aynısını denediler ama her biri başarısız oldu, püskürtüldü" diye konuştu.

RAPORLAR BAŞARILI PERFORMANSI GÖSTERİYOR

Türkiye'nin son dönemde yaşadığı süreçlerde felaket tabloları çizenlere değinen Albayrak, şöyle konuştu: "İsimlerinin başına ekonomist, akademisyen, profesör unvanları koyarak koca koca beylik laflar edenler, gerçekleri çarpıtmaya, yalan söylemeye devam edenler dün de bugün de oldu, olmaya da devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı zaten hayal etmeye ihtimal de vermiyordu. Felaket tabloları çiziyorlardı. Uluslararası yatırımcı raporları Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performansı ifade ediyor ama tabii birileri çıkıp bunu inkar edecek."



BİRİLERİNE HİZMET EDİYORLAR

Bu söylemi takınanların bir kısmının siyasi, bir kısmının ticari, bir kısmının da istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiğini söyleyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne diyorlardı? 'Faizleri indirmeyin, kuru tutamazsınız'. Ne oldu? 'Dolar 10 lira, enflasyon 40-50 olacak' diye her gün insanları sosyal medyadan korkutmaya çalıştılar. 'Türkiye Arjantin ile birlikte battı, IMF'ye gidecek' dediler. Arjantin IMF ile anlaştı, ağır bir çöküntü yaşadı. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyon, faiz, cari açık, maliyetler düştü."



İSTİHDAMDA İYİ NETİCELER ALINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin borçluluk noktasında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Albayrak, "4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ay itibarıyla 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını eylül ayı itibarıyla ortaya koyuyor. İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık" diye konuştu.