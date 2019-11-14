Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki teslim alındı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, YHT setlerini üreten Siemens firmasının Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerinde düzenlenen teslim töreninde, Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan Türkiye'nin, 2003'ten bu yana izlediği demir yolu öncelikli ulaşım politikalarıyla dengeli ve birbirini tamamlayan bir ulaşım alt yapısı tesis etmeyi amaçladığını söyledi.

Kamuran Yazıcı, Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demir yolu hattının 2009'da işletmeye alınmasıyla başlayan YHT işletmeciliğinin, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini ifade etti.

YHT'lerde bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını ve yolcuların memnuniyet oranının yüzde 98'i bulduğunu anlatan Yazıcı, "Hala toplam bin 213 kilometrelik YHT ağında, günde 22 ila 25 bin arasında değişen yolcu kapasitesine sahip olan yüksek hızlı tren işletmeciliği, 19 YHT setiyle gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.