Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları alış satış fiyatı 15 Kasım

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle çeyrek ve gram altın tercihleri küçük yatırımcıların ilgi alanında bulunuyor. Bu noktada gün içerisinde en çok araştırma yapılan konu 'gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar' sorusu oluyor. Küresel piyasada döviz kurlarının her geçen gün yatırımcının güvenini kaybetmesi nedeniyle en güvenli liman olarak altın görülüyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 15 KASIM

Gram altın

Alış: 271,06

Satış: 271,10

Yarım altın

Alış: 868,22

Satış: 890,68

Çeyrek altın

Alış: 435,47

Satış: 445,34

Cumhuriyet altını

Alış: 1.807,00

Satış: 1.834,00

Tam altın

Alış: 1.741,89

Satış: 1.775,92

Ata altın

Alış: 1.796,32

Satış: 1.841,29