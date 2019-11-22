Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar – Euro alış satış fiyatı 22 Kasım

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde gündemde yaşanan olaylar neticesinde kur dengesiz bir grafik içerisindeydi. Bu sebepten dolayı, pek çok yatırımcı yatırımlarını bu yönde değerlendirmemeyi tercih ediyor. Son dönemde kur eski rakamlarını yakalamış ve şu sıralar 5.70 civarında sabitlendi. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? 22 Kasım Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 22 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.