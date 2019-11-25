Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Herkesi ilgilendiriyor! Banka masraflarına fren geliyor

Herkesi ilgilendiriyor! Banka masraflarına fren geliyor

Bankaların yeni ücretli hizmet icat etmelerinin önünü kapatan hükümet, ‘Ücret Komisyon İlan Formatı’nı 2020’de hayata geçirecek. Sistem sayesinde tüketiciye sürpriz banka masrafı çıkmayacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:42
Herkesi ilgilendiriyor! Banka masraflarına fren geliyor

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkesi ilgilendiriyor! Banka masraflarına fren geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN