Herkesi ilgilendiriyor! Banka masraflarına fren geliyor

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

