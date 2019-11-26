Batık firma küllerinden yeniden doğdu

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BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından sahipleri Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve Aralık 2016'da yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Aynes Gıda, küllerinden yeniden doğdu. Yönetimi devralan fon, bankalara ve devlete milyonlarca lira borcu bulunan, iflas erteleme aşamasındaki batık şirketi ayağa kaldırdı. Profesyonel yönetimin atandığı şirkette FETÖ'ye aktarılan kayıt dışı paralar kesildi. Operasyonel iyileştirmeler yapıldı. 5 yıllık stratejiyle yeni üretim politikaları oluşturuldu. Böylece, Aynes Gıda borçlarını ödeyen, büyüyen ve kâr eden bir şirket statüsüne kavuştu. Şimdi şirket her yıl yüzde 20 büyüme hedefi koydu.TMSF yönetimi devraldıktan sonra, 450 milyon TL'ye ulaşan banka ve tahvil borçlarının 35 milyon TL'si ödedi. Fon yönetimi, finansman giderlerini de 50 milyon TL'den 17 milyon liraya çekti. 2017'de 831 milyon TL olan brüt ciro 2018'de 1 milyar TL'yi aştı. Şirket, 2019'da yüzde 25 büyüme ile 1.2 milyar TL ciro hedeliyor. Brüt kârını 110 milyon TL'den 154 milyona taşıyan şirket, yılsonunda 164 milyon TL hedefliyor. 2017'de 10.2 milyon dolar olan ihracatın ise yılsonunda 17.2 milyon dolara çıkması bekleniyor.Şirket çoğunluğu Denizli Acıpayamlı olmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlıyor. 280 noktadan süt toplayıp fabrikada işliyor. 20 bin üretici Aynes Gıda sayesinde geçimini sağlıyor. Şirket direkt ve indirekt olarak da 250 bin kişiye ekonomik fayda sağlıyor.Turkuvaz Medya yönetici ve yazarlarına üretim tesislerini gezdiren Aynes Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, şirketin bilançosuyla ilgili bilgiler verdi. TMSF öncesi dönemde şirket bilançosunun makyajlanarak, firmanın mali tablolarının gerçek durumdan çok daha iyi gösterildiğini belirten Karamustafa, bu sayede önemli miktarda yabancı finansman kaynağı sağlandığını söyledi. TMSF öncesi dönemi anlatan Karamustafa, "31.12.2015 tarihi itibarıyla 370 milyon TL seviyesine ulaşan banka ve tahvil borçları nedeniyle kaldıraç oranları hızla yükselmiş ve firma sürdürülemez bir finansman yüküyle karşı karşıya bırakılmış. 2016 yılında iflasın ertelenmesi davası açılmış. TMSF öncesi borca batık duruma getirilen şirket, TMSF'nin kayyum olarak atanması ve bankacılık kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde iflas sürecine girmeyerek ticari olarak hayatta kaldı" diye konuştu.TMSF öncesi dönemde şirketin dönem net zararının 6 milyon TL olduğunu anlatan Karamustafa, "Mali tablolar gerçek durumu yansıtmış olsaydı, zarar rakamı daha da yüksek seviyelere ulaşacaktı" dedi.Aralık 2017'de göreve geldiklerini anlatan Karamustafa, göreve gelir gelmez ilk iş olarak profesyonel bir ekip kurduklarını ifade etti. Sonrasında tıkanan tedarik kanallarıyla görüştüklerini, bankalarla da borcun yeniden yapılandırılması için masaya oturduklarını aktaran Karamustafa, şöyle devam etti: "Maliyetleri düşürerek finansman giderlerini 50 milyon TL'den 17 milyon TL'ye kadar çektik. Bankalarla protokoller yaptık ve borçları yeniden yapılandırdık. Basit faizle, maksimum yüzde 11'le banka kredilerini yapılandırdık ve uzun vadeye yaydık. 2019'da da banka borçlarını ödemeye başladık. Bugüne kadar 35 milyon TL borç ödedik. TMSF gelmeseydi bu fabrika tasfiye edilmiş bir fabrika olacaktı."Aynes'in 2019'da 2018'e oranla yüzde 25 ciro büyümesi hedeflediğini aktaran Karamustafa, "Brüt kârlılığımızı 154 milyon TL'ye taşıdık. Yılı 163 milyon TL brüt kârlılıkla kapatacağız. 2019 yılını 35 milyon TL dönem net kârı ile kapatacağız. Yüksek döviz cinsi borca rağmen bu rakamlara ulaşacağız" dedi.Aynes'ın bugün 34 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Hocalar, "Türkiye süt ürünleri ihracatında payı yüzde 3.3 iken 2019'da yüzde 4.2'lere çektik. Yaşadığımız çevresel faktörler, Irak, Suriye, Lübnan'daki olaylar ihracatta bizi zorladı ancak önümüzdeki yıl farklı lokasyonları devreye alarak bunu aşacağız. Farklı ülkelerde ofisler kurmayı planlıyoruz. Dolar bazında bir önceki yıla oranla yüzde 40 büyüyeceğiz" dedi.Aynes CEO'su Murat Hocalar, 2020'de müşteri ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ürünler yapacaklarını belirterek, "Az işlenmiş ürünlere eğileceğiz. Kişiye özgü, sağlığına destek verecek ürünler geliştireceğiz. Kolajen katkılı süt üretmeyi planlıyoruz. Ar-Ge ekibimiz çalışıyor" diye konuştu. Hocalar, kolajenin, deri, bağ dokusu, eklem, tırnak, saç ve kemikler başta olmak üzere birçok organın yapısını oluşturan bir protein olduğunu ekledi.TMSF tarafından kurulan profesyonel ekip sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Bunlardan biri olan Aynes Gıda'nın CEO'su Murat Hocalar. Hocalar, uzun yıllar sektördeki farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış bir isim. Aynes'in yeniden ayağa kaldırılmasında büyük katkısı olan Murat Hocalar, şirketle ilgili şu bilgileri verdi: "Aynes ve Ayyem'den oluşan Aynes Grup, 132 dönüm açık alana yayılıyor. Üretim kapasitesi sütte günlük 1.795 ton. Ufak yatırımlarla 2 bin tona çıkartılabilecek kapasitesi var. Ayyem'de ise 850-900 ton yem üretebiliyor. Süt tozu ve peynir altı suyu tozu üretiminde, Türkiye'nin en ileri teknolojiye sahip en iyi tesisi burada yer alıyor. Aynes, yem üretiminde ekspander teknolojisini kullanan ilk şirket. Türkiye'de tek işletmede en yüksek kapasiteye ulaşabilen Aynes Gıda, çoklu fabrikaları olan şirketler de dahil en büyük 5 işletme arasında."AYNES'in 27 bin 331 noktada ürün satışı gerçekleştirdiğini anlatan CEO Hocalar, "Migros, Bim, Şok, Metro gibi ulusal markaların yanı sıra yerel marketlerde de varız. Carrefoursa ile de görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin büyük bir coğrafyasında dağıtım ağımız var. İzmir, İstanbul, Antalya, Muğla, Bursa, Ankara çok önemli merkezlerimiz. Diğer Anadolu şehirlerimize temsilciliklerimizle ulaşıyoruz" dedi. Aynes'in Gürcistan'daki iştiraki olan Aynes GEO şirketinin de Batum ve Tiflis olarak iki şubede 750 noktaya hizmet verdiğini anlatan Hocalar, "Batum'da pazar lideriyiz; ayran yoğurt ve sütle. Buradaki başarıyı Tiflis'e yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.* Aynes, Türkiye'nin en ileri teknolojisine sahip süt tozu ve peynir altı suyu tozu üretim tesisi özelliğini taşıyor.* Yem üretiminde ekspander teknolojisini kullanan ilk firma.* UHT süt üretiminde dünyadaki son teknoloji olan Lactenso teknolojisini Türkiye'de kullanan ilk firma.* AB, Rusya ve Çin yetkili otoritelerinden ihracat onayı alan sayılı ulusal firmalar arasında.