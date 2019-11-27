7 trilyonluk pazarın rotası Türkiye’de çiziliyor

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Pazar payı her geçen yıl büyüyen ve 2021'de 7 trilyon dolara ulaşması beklenen helal sektörünün liderleri Türkiye'de buluşuyor. Dünyanın en büyük helal organizasyonu olan, 5'inci Dünya Helal Zirvesi ve eş zamanlı düzenlenen Helal Fuarı, yarın İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi işbirliğinde ve Discover Events organizasyonunda yapılacak fuar, 50 ülkeden 500'e yakın profesyoneli ağırlayacak.9 bine yakın yabancı delegenin katılacağı organizasyonu 50 bini aşkın kişi ziyaret edecek. Helal pazarının masaya yatırılacağı etkinlikte, 7 trilyon dolara yaklaşan sektörün rotası çizilecek. 1 Aralık'a kadar sürecek olan organizasyonun ana teması ise 'Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi' olacak.Organizasyonu düzenleyen Discover Events'in Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, helal sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Ülkeler bu büyüyen ve gelişen pazardan pay kapma yarışına girdi. Pazardaki trendler, tüketici beklentileri ve boşluklar artık büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla dünya helal sektörünün rotasının çizildiği Helal Zirvesi ve Fuarı'na talep de her geçen yıl büyüyor" dedi.Helal pazarının büyüklüğünün 2021'de 7 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü aktaran Ete, "İslami finansın 3.5 trilyon dolar, gıda-içecek 1.9 trilyon dolar, kimya ve ilacın 1 trilyon doları bulacağı, muhafazakâr giyimin ise 243 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor" dedi.Etkinliğin 14 bin metrekare kapalı alanda düzenleneceğini anlatan Ete, "50 ülkeden 400'ün üzerinde firmanın, 9 bine yakın yabancı delegenin katılımı ile satın alma heyetleri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. B2B görüşmelerin yapılacağı etkinlikte ayrıca 20 yabancı bakan katılımı ile Bakanlar Oturumu da düzenlenecek" diye konuştu.