Gökdoğan Milli Muharip Uçak’a monte edilecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında açıkladığı Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesi 2020'de uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. İlk testlerinden başarıyla geçen Gökdoğan ise, Milli Muharip Uçak ve F-16 savaş uçaklarına monte edilecek. Türkiye, Dünya'da havadan havaya füze üretebilen 9 ülkeden biri olacak.Türk mühendislerin ürettiği en teknolojik, en akıllı, en otonom hareket kabiliyetli, hızlı ve çevik olan füzelerden kabul edilen Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarında hedefi tam isabet vurdu. Bozdoğan, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.Bozdoğan'ın Milli Muharip Uçak'a entegre edilmesiyle Türkiye, kendi uçağında kendi silahlarını kullanmış olacak. Türkiye en son, F-16C ve D modellerinde kullanılmak üzere F-16 CCIP kapsamında 35.7 milyon dolar maliyetle 127 adet AIM-9X ve 22 adet AIM-9X Captive eğitim füzesi satın almıştı. Türkiye, Bozdoğan'ın devreye girmesiyle bu maliyetten kurtulacak.