Son dakika haberi: Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tam, çeyrek, yarım bilet fiyatları ne kadar?

Her yıl milyonlarca insanın merakla beklediği ve Aralık ayına girildiğinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milli piyango ile ilgili son dakika haberi geldi.

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

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Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

AA muhabirinin, Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İKRAMİYE

ADEDİ

İKRAMİYE

MİKTARI (TL)

1

80.000.000

1

8.000.000

10

1.000.000

30

100.000

100

10.000

200

5.000

500

1.000

10.000

400

40.000

300

200.000

200

700.000

160

2.000.000

80

63 Teselli İkramiyesi

80.000

TOPLAM İKRAMİYE

ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

436.540.000