Elektrikli araçlar karbondioksit salınımını önleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Bu yılki temasını 'Data Talks – Veri Konuşur' olarak belirleyen ve siyasetçilerden, iş ve bilişim dünyası liderlerine, bilişim sektörü çalışanlarından girişimcilere kadar geniş bir kitleye hitap eden Bilişim Zirvesi'nde Hitachi Vantara Dijital Çözümler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jonathan Bowl ana konuşmacılar arasında yer aldı ve verinin yarattığı yeni iş modelleri ve inovasyona değindi. Bowl, "Veriye yeni petrol deniyor ama veri, yeni petrol değil, çünkü verinin bir gün tükenme olasılığı yok. Veri azalmıyor, veriyi sonsuz defalar kullanabilirsiniz. Dahası, ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok fayda elde edersiniz. Veri bilimcilerimiz, veri mühendislerimiz ve platformumuzun yetenekleri ile kurumlara eşsiz bir destek sunuyoruz. Veri konusunda inovasyon yaparak geçmişi anlıyor, geleceği tahmin edebiliyoruz." Hitachi Vantara Dijital Çözümler SEMEA Direktörü Oylum Tağmaç da bulundu. Tağmaç, konuşmasında depolama, bulut ve veri merkezi hizmetlerinin gelişmesine değinirken, büyük veri analitiği ve ileri analitik sayesinde verilerin etki alanlarını genişlettiğinin altını çizerken farklı veri türlerini depolayarak üzerinde çalışmaya başladığımızın, bu sayede de anlamlı iş sonuçları üretebildiğimizin altını çizdi.