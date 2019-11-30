Şehir Üniversitesi’ne gerekli süre tanındı

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HALKBANK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile banka arasındaki kredi geri ödeme sürecine ilişkin olarak, gerek üniversite yetkilileri gerekse bazı basın-yayın kuruluşlarınca kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsıcı, gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiğini bildirdi.Banka tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin Kartal- Dragos'ta 8 parselden oluşan arazi üzerine kampus inşası için 2016'da kredi talebinde bulunduğu belirtilerek, "Kredi kullanımından sonra kredi teminatını teşkil eden arazinin üniversiteye yapılmış tapu devrinin iptali için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından dava açıldı. Diğer yandan, üniversitenin kredi başvurusundaki öngörüleri yıllar itibarıyla gerçekleşmemiş, üniversite beklenen geliri üretememiştir. Bunun sonucunda, kredi anapara ve faiz geri ödemelerinde Mart 2019'dan sonra gecikmeler yaşanmaya başlamış, üniversitenin geciken tutarları geri ödeyebilmesi için vade ötelemesi de dâhil olmak üzere birçok kolaylık sağlanmıştır" denildi. Üniversiteye ilk yasal ihtarın 3 Nisan 2019'da çekildiği ancak herhangi bir yasal takip ve tedbir işlemi başlatılmadığına dikkat çekilerek, "Danıştay 13. Dairesi tarafından 4 Temmuz 2019'da üniversiteye yapılan tapu devir işleminin iptaline de karar verilmiştir. İptal nedeniyle, teminatın iktisadi bütünlüğünün bozulduğu ve diğer parsellerin ticari değerinin kalmadığı görülmüştür. Üniversite yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, ödemelerin hangi kaynaklarla ve ne şekilde yapılabileceği ile ilgili olarak gerçekçi bir projeksiyon alınamamış ve Üniversite yönetimi oluşan teminat açığını giderememiştir" denildi. 30 Eylül 2019 tarihinde Bankacılık Kanunu gereği alacağın yasal yoldan tahsil sürecinin başlatıldığı, üniversitenin ihtiyati hacize yaptığı itirazın mahkeme tarafından kabul edildiği vurgulandı.HALKBANK tarafından yapılan açıklamada, "Üniversite'ye tanınan bir yıldan fazla süreye rağmen, bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya koyulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır. Bankamız, yanıltıcı açıklama, yayın, haber ve yorum yapanlar hakkında cezai ve hukuki her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır" denildi.