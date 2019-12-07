Veto geldi filtreler takılıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallerin filtresiz çalışma süresini uzatan yasayı veto etmesinin ardından, gözler termik santrallere çevrildi. Yasal zorunluluk haline gelen filtre için harekete geçen santraller, süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye başladı. İlk açıklama ise Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin- Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlükleri'nin işletme hakkını 20 yıllığına devralan Çelikler Holding'den geldi. İşletme Müdürü Hasan Hoşoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Danışman firmalarla jeolojik etütlerimizi yaparak, ihale şartnamesi hazırladık. Birkaç ay önce uluslararası şirketlerin de katıldığı ihale sonucunda baca gazı arıtma sisteminin yapımı konusunda anlaşma imzaladık. Yapım aşamasına getirdiğimiz proje için gerekli siparişleri verdik. Hedefimiz bir an önce çevre yatırımlarımızı devreye almaktır."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanlığı'yla yürütecekleri çalışmayla 13 termik santralin aralık ayı boyunca tek tek inceleneceğini bildirdi. Kurum "İllerimize talimat gönderdik. İnceleme yapacak olan ekiplerimiz, santrallerin son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla da durumlarına göre cezai süreci başlatağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa, kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" dedi.