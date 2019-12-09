Kalyon İnşaat Mali’ye metrobüs hattı yapacak

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Türkiye'nin vizyon projelerinde imzası bulunan Kalyon Holding, Mali'nin başkenti Bamako'ya metrobüs hattı inşa etmek için kolları sıvadı. Şirket geçtiğimiz günlerde Mali yönetimiyle Bamako'da 18 duraklı metrobüs hattının inşa edilmesine dair mutabakat muhtırası imzaladı. Edinilen bilgilere göre anlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesini gerçekleştirme üzerine kuruldu. Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Türkiye'deki metrobüs hatlarından çok etkilendiğini ve ciddi trafik sorunu yaşadıkları Bamako'ya da inşa edilmesini istediklerini dile getirmişti.Metrobüs hattının iki etap halinde inşa edileceğinin bilgisini veren Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi ve Taahhüt Grubu Başkanı Serdar Över, ön anlaşma imzaladıklarını ancak finansman çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2020 yılında ilk etabın inşaatına başlamayı planladıklarını belirten Över, "İlk etapta 20 kilometrelik bir hat inşa etmeyi planlıyoruz. Ülkede trafik sorunu çok ciddi boyutta yaşanıyor. 3 ay içerisinde ilk etaptaki hattın inşaatına başlayacağız" dedi.İkinci etapta 15 kilometrelik bir hat daha inşa edeceklerini belirten Serdar Över, "Bu hattın inşaat süresini 2021 programımıza alacağız" dedi. 18 duraklı hat üzerinde sefer yapacak otobüsleri de temin edeceklerinin altını çizen Serdar Över, 120 milyon dolarlık bir yapım maliyeti olacağını sözlerine ekledi.