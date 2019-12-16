2024 hedefi atıksız havalimanı

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2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP25) geri dönüşümün yanı sıra atıksızlığa dikkat çekildi. 197 ülkenin delegelerini, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturan zirvede 11 Aralık'ta Sıfır Atık Paneli düzenlendi. Panelde konuşan İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İstanbul Havalimanı'ndaki Sıfır Atık çalışmalarını ve atık konusunda gelinen son noktayı aktardı. Buna göre İstanbul Havalimanı, günlük 115 bin ton atığın yüzde 35'ini geri kazanabiliyor. Atığı dönüştürmenin yanı sıra asıl olarak atık çıkarmamaya odaklandıklarını vurgulayan Özeren, 2024'te net sıfır atık hedefiyle çalıştıklarını söyledi. İstanbul Havalimanı'ndaki atık yönetimi stratejisini anlatan Özeren, atık sorununu kaynağında ayrıştırmanın önemini vurgulayarak, kâğıt-karton, ambala, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırıldığını belirtti.Dizayn aşamasından itibaren sürdürülebilirlik temelinde yükselen İstanbul Havalimanı terminal binası, konvansiyonel sistemlere göre yüzde 24 enerji verimliliği ve yüzde 40 su verimliliği sağlanacak şekilde inşa edildi. 'İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı' dahilinde havalimanı, iklim değişikliğine uyumlu hale getirildi.Sıfır Atık programı kapsamında havalimanında ortaya çıkan tüm atık sular geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Bu da yıllık 2 milyon metreküplük suya karşılık geliyor.Verilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana;* 940 bin ton daha az sera gazı emisyonu.* 11 bin ton daha az yakıt tüketimi yapıldı.* 79 bin ağaç kesilmekten korundu.* 31kilowatt saat daha az enerji tüketildi.* 17 bin 500 metreküp daha az depolama alanı ihtiyacı, 770 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı.