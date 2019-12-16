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'un adı bile yetti! O bölgede yüzler gülüyor...

açıklaması, Silivri'de emlak piyasalarını hareketlendirdi. Kanal İstanbul projesi, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi. Yatırımcıların aradığı fırsatlarının Silivri'de olduğu belirten Silivrili emlakçı Alpay Denizli "Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:46
Kanal İstanbul'un adı bile yetti! O bölgede yüzler gülüyor...

Cumhurbaşkanı 'ın projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.

Silivri'de emlakçılık yapan Alpay Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan sonra Kanal İstanbul projesine başlayacağız, bunun kazmasını vuracağız dedikten sonra iki üç gündür ciddi bir şekilde yatırımcılardan talepler gelmeye başladı. Bu tabi ki beni ve benim gibi emlak sektöründe faaliyetini sürdüren, 1,5 yıldır ekonomik koşullar sebebiyle yatırım yapmayan yatırımcıları ve emlak sektörünü umutlandırdı.

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Kanal İstanbul'un adı bile yetti! O bölgede yüzler gülüyor...
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