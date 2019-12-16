Kanal İstanbul'un adı bile yetti! O bölgede yüzler gülüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.

Silivri'de emlakçılık yapan Alpay Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan sonra Kanal İstanbul projesine başlayacağız, bunun kazmasını vuracağız dedikten sonra iki üç gündür ciddi bir şekilde yatırımcılardan talepler gelmeye başladı. Bu tabi ki beni ve benim gibi emlak sektöründe faaliyetini sürdüren, 1,5 yıldır ekonomik koşullar sebebiyle yatırım yapmayan yatırımcıları ve emlak sektörünü umutlandırdı.