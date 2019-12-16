TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için başvurular bugün başladı! Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıran açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı erdoğan tarafından yapıldı. Her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun bir şekilde inşa edilecek proje için başvurular alınacak. Peki TOKİ sosyal konut porjesi başvuruları nasıl yapılacak? Sosyal konut projesi için başvuru şartları nelerdir? TOKİ'nin yapacağı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? Sosyal konut fiyatları ve taksitleri ne kadar olacak? İşte sosyal konut hakkında tüm son dakika gelişmeler ve detaylar!

Sosyal Konut başvuruları başladı! Konut başvuru şartları neler? Nasıl yapılıyor?