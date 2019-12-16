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'nin için başvurular bugün başladı! Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'nin için başvurular bugün başladı. Peki TOKİ 100 bin nasıl yapılır? için başvuru şartları nelerdir? TOKİ'nin yapacağı projesi kapsamında hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? ve taksitleri ne kadar olacak? İşte sosyal konut hakkında tüm son dakika gelişmeler!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:33
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için başvurular bugün başladı! Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıran açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı erdoğan tarafından yapıldı. Her yıl projesinin ilk adımı atıldı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun bir şekilde inşa edilecek proje için başvurular alınacak. Peki sosyal konut porjesi başvuruları nasıl yapılacak? için başvuru şartları nelerdir? TOKİ'nin yapacağı kapsamında hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? ve taksitleri ne kadar olacak? İşte sosyal konut hakkında tüm son dakika gelişmeler ve detaylar!

Sosyal Konut başvuruları başladı! Konut başvuru şartları neler? Nasıl yapılıyor?

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TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için başvurular bugün başladı! Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?
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