Sahte isimle şirket kurup senet bastılar

İstanbul'da kurdukları sahte banka aracılığıyla işadamlarını ve şirketleri dolandıran sahte banka Eurobank Kos SH.'nin ardından şimdi de sahte sigorta şirketleri türedi. Dünya devi şirketlerin isimlerini kullanarak tabela ofisler açan sahte sigorta firmaları, iş dünyasını kefalet senetleriyle ağına düşürüyor. İş dünyasının ihalelerde teminat mektubu yerine verdiği kefalet senetlerinin birebir sahtesini düzenleyen şirketler, bu senetler için komisyon alıyor.

Bir dilekçe ve noterden tescilini aldıkları imza sirküleriyle ilerliyorlar. Sigorta şirketlerinin karşılık ayırdıkları reasürör şirketler listesindeki firma isimlerini alıp "İşte ismimiz listede var" diyerek işadamlarını kandırıyorlar. Ağlarına düşürdükleri işadamlarına sahte senet düzenliyorlar. Onlar da bu senetlerle ihalelere giriyor. Dolandırıldıklarını anlayınca adli makamlara başvuruyorlar. Sahte sigorta şirketleri üzerinden işadamlarının yaklaşık 1 milyar lira dolandırıldığı belirtiliyor.



5 ŞİRKETİN SAHTESİ TÜREDİ

Dolandırıcılar, dünyaca ünlü sigorta şirketleri QIC, Royal, Chubb, Royalist, Eurobank'ın adını kullanıp acentalar açıyor. Hiçbirinin ruhsatı yok. Broker ya da levhaya kayıtlı acente değiller. Kiminin kurduğu internet sitesine ulaşılamıyor kiminin irtibat adresinde bir masa-sandalye var. Bir kısmı da internet sitesindeki adreslere dünyaca ünlü bankaların adını çözüm ortağı olarak koyarak, iş dünyasını ağına çekmeye çalışıyor. Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Chubb European Grup Sigorta Brokerlik Limited Şirketi, EFG Royal Insurance, Royal Sigorta, Liberty Sigorta isimleriyle piyasayı dolandıran şirketleri bakanlık takibe aldı.







ADRESTEN SANAL OFİS ÇIKTI

Chubb European Grup Sigorta Brokerlik Limited Şirketi'nin adresi İstanbul Akmerkez'de görünüyor. Ziyaret ettiğimiz adres, Akmerkez'in B Blok'ta sanal ofis ve kiralık ofis hizmeti veren Smartoffice'e kayıtlı. Firmanın 1000'e yakın müşterisi var. Chubb European Grup Sigorta Brokerlik Limited Şirketi de bunlardan biri. Yani ortada ne yetkili var ne çalışan. Sadece adres belirtmek ve evrak alışverişi yapmak, gerekli olduğunda ise toplantı odalarını kullanmak için kiralanmış sanal bir ofis.



ORİJİNAL ŞİRKETLER RAHATSIZ

Piyasadaki sahte kefalet senetlerini düzenleyen şirketlerden orjinalleri de rahatsız. Dünyaca ünlü sigorta şirketi Chubb, müşterilerini uyararak, "Bir şirketin Chubb European Grup Sigorta Brokerlik Limited Şirketi ve Chubb European Group LTD unvanlarını kullanarak bir brokerlik şirketi olarak kurulduğunu ve Chubb European Group Ltd adına kefalet senetleri teklif eden bir broker olarak faaliyette bulunduğunu tespit ettik. Bu şirket sahte bir şirkettir ve gerçek Chubb Limited, Chubb European Group, Chubb Group veya diğer herhangi bir Chubb kuruluşuyla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu şirket ayrıca birçok sahte Chubb web sitesi yayına koymuş bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyette bulunan şirketimiz kefalet sigortası satmamaktadır" açıklamasını yaptı.







Liberty

Türkiye'de HDI Sigorta'yla birleşen Liberty adıyla da sahte şirket kurdular. Sahte kefalet senetleri düzenlediler. Halbuki, Liberty Sigorta Türkiye'de artık HDI Adıyla faaliyette...







Chubb European Group Sigorta Brokerlik Ltd.

Dolandırıcılar, 2009'da Türkiye'de faaliyete başlayan dünyaca ünlü Chubb firmasının adıyla sahte acenta açıp sigorta yapıyor.







QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş.

Quick Sigorta'ya benzer bir isimle piyasaya çıkan QIC isimli şirketin açılımı ise Qatar Insurance Company. Quick Sigorta suç duyurusunda bulundu.







Royal

Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta da Royal&Sun Alliance Insurance şirketlerinin isimlerini taklit ederek sahte kefalet senedi hazırlıyor.



1- Dilekçe verip bir şirket kuruyorlar.

2- Notere gidip kurdukları şirketle ilgili imza sirküleri tescil ediyorlar.

3- Firma isimlerini hâlâ aktif görünen şirketler arasından seçiyorlar. Bazen de piyasada bu işi yapan firmaların isimleri ile aynı ya da benzer isimleri ve adresleri kullanıyorlar.

4- Dolandırıcılar her açığı değerlendiriyor. İsmini aynen aldıkları şirketlerin internet sitelerinden adreslerine kadar her şeyin kusursuz olmasına özen gösteriyorlar.

5- Resmi firma '.com' sitesini almışsa onlar '.com.tr' adresini alıyorlar. Yetkili firmanın adresi neresiyse oraya yakın bir binayı adres gösteriyorlar.

6- Sahte şirketler çoğu zaman da adres olarak sanal ofisleri kullanıyor.



KEFALET SENEDİ NEDİR?

Kefalet Sigortası, 2017'de Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde yapılan değişiklikle bir teminat türü olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle kamu ihalelerine girmek isteyen şirketler, bankalardan teminat mektubu almak yerine sigorta şirketlerine başvuruyor.



SUÇ DUYURUSU YAPTILAR

Türkiye'nin ilk kefalet sigortası şirketi Ouick Sigorta da dolandırıcılardan nasibini aldı. QIC ismiyle sahte şirket kuran dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Adamlar senetleri ihaleye sokuyor. İhale komisyonunu kandırıyor. Yeni bir uygulama olduğu için yetkililer belgenin sahte olduğunu anlayamıyor. Senetlerin üzerinde teyit adresi olarak kendi cep telefonları var. Teyit için yine dolandırıcı şirket aranıyor" dedi. Yaşar, Kamu İhale Kurumu ile Sigorta Bilgi Merkezi arasında entegre teyit mekanizması kurulmasını istedi.



SAHTE İSİMLER KULLANIYORLAR

Kefalet senetlerinde kullanılan sahte isimler de dikkat çekici. Sahte şirketlerin yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü olarak görülen bu isimler senetleri imzalıyor.

