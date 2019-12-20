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SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (20 Aralık alış satış fiyatı)

bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı, ekonomide oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar da 20 Aralık 2019 Cuma günü altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bilindiği üzere, piyasaların nabzı Kapalıçarşı'da atıyor. Ülkemizde altın fiyatları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Zira, hem toplumsal hafıza hem de ortak değerler bu sonucun nedenleri arasında gösteriliyor. Kış ayları ile beraber bu sarı metale olan yaklaşım da genellikle yatırım amaçlı oluyor. Peki, bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Haberimizden güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarını bulabilir, son dakika anlık değişimleri takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:52
Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (20 Aralık alış satış fiyatı)

Piyasalarda haftanın beşinci işlem günü yaşanırken, da yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli, yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyreden alış satış fiyatlarının Aralık ortası itibariyle nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 20 Aralık 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 20 Aralık 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (20 Aralık alış satış fiyatı)
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